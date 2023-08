The Rock legger skylden for Black Adam-fiaskoen på DCs nye sjefer

Vi vet alle nå hvilken fiasko den var, The Rocks ultrahypede superheltdebut, Black Adam. Fansen hatet den. Kritikerne avskydde den, og filmen klarte ikke engang å tjene inn produksjonskostnadene (for ikke å snakke om millionene den kostet å markedsføre). Dwayne Johnson nekter imidlertid å ta på seg noe av skylden og sier at det bare var fordi DC/Warner var i ferd med å skifte ledelse på den tiden. Her på Gamereactor vil vi si at det også hadde å gjøre med at filmen var gjennomgående dårlig.

HQ

The Rock om Black Adam -fiaskoen:

"Jeg tror at Black Adam ble fanget i en virvel av nytt lederskap. Og på den tiden, da vi skapte Black Adam, utviklet den, filmet Black Adam, ble vi slått litt ned på grunn av Covid og nedleggelsene, men kom oss opp igjen. Det var så mange endringer i ledelsen. Og som du vet, når som helst du har et selskap, spesielt av den størrelsen og størrelsen, som er et børsnotert selskap, og du har alle disse lederskiftene, har du folk som kommer inn som kreativt og skattemessig kommer til å ta beslutninger som du kanskje ikke er enig i rent filosofisk. Det vil alltid være et av de største mysteriene.

Du har den største åpningen i karrieren din. Riktignok ikke i Kina, som kunne ha innbrakt 100 eller 200 millioner dollar mer. Du har en superhelt, og du vil utvide franchisen. Du bringer Superman og Henry Cavill tilbake, og verden ble helt vill. Og vi skapte en mangfoldig superheltportefølje, der vi bare har fargede menn og kvinner i Black Adam. Så jeg tror Black Adam var en av de filmene som ble fanget i dette nettet av nytt lederskap. Men når alt kommer til alt, vet du hva det er? Det er som om en ny eier kommer inn, kjøper et NFL-lag og sier: "Greit, ikke min hovedtrener, ikke min quarterback. Det spiller ingen rolle hvor mange ganger du har vunnet Super Bowl, det spiller ingen rolle hvor mange ringer vi har, jeg velger noen andre."

Takk, Peacock.