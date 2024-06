The Rock og Chris Evans redder julenissen i ny Red One trailer

Er sommervarmen virkelig uutholdelig for deg akkurat nå? Da kan du slappe av med den nyslippede traileren til den iskalde julefilmen Red One, der The Rock spiller, tilsynelatende, seg selv i Amazon MGM Studios store julesatsing. Actionfilmen, som dreier seg om kidnappingen av julenissen, har også Chris Evans, Lucy Liu og J.K. Simmons i hovedrollene. Simmons i rollelisten. Red One har kinopremiere 15. november.

Får trailern dig på julhumör, månne?

Synopsis :

Etter en sjokkerende bortføring fra Nordpolen må sjefen for E.L.F. Task Force samarbeide med verdens mest beryktede dusørjeger for å redde julen.