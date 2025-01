The Rock og John Cena vender tilbake til WWE på vei til Netflix

HQ

Da WWE for første gang forlot TV-nettverket og gikk over til strømming med Netflix, ville sportsunderholdningsselskapet sørge for at vi alle husket debutepisoden av Monday Night Raw på Netflix.

Ikke bare var det store kamper som CM Punk mot Seth Rollins og Liv Morgan mot Rhea Ripley, men vi fikk også mange gjesteopptredener. John Cena innledet sitt siste år før han pensjonerer seg, og annonserte også at han skulle delta i Royal Rumble i 2025.





The Rock dukket også opp. Etter å ha gjort comeback på Wrestlemania i fjor, var store Dwayne her nok en gang i en firkantet sirkel for å hylle sin virkelige fetter Roman Reigns.

Dette er en annonse:

The Undertaker gjorde også en cameo-opptreden etter Rhea Ripleys store seier, og med alle disse gjesteopptredenene lurer vi på hvordan WWE vil klare å følge opp dette med hver påfølgende Raw.