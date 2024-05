The Rogue Prince of Persia avslører ny utgivelsesdato i trailer

HQ

Det virker som om alle spiller Hades II i disse dager, så det er ganske forståelig at Ubisoft og Evil Empire bestemte seg for å utsette The Rogue Prince of Persia i forrige uke. Ikke at vi trenger å vente mye lenger enn forventet.

Dagens gameplay-trailer avslører at The Rogue Prince of Persia vil lanseres som Steam Early Access den 27. mai. Vi blir også fortalt at denne versjonen vil koste $ 19,99, men at den vil bli rabattert til et uspesifisert beløp ved lansering. Utviklerne håper dette vil være nok til å stjele noe av Hades IIs rampelys, og at Hollow Knight: Silksong ikke plutselig lanseres under PlayStation Showcase, Xbox Game Showcase eller et annet kommende arrangement i nærmeste fremtid...