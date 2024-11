The Rogue Prince of Persia blir dobbelt så stort neste uke

HQ

Du er kanskje ikke klar over det, men det har vært et veldig bra år for Prince of Persia når det gjelder spillutgivelser. Både The Rogue Prince of Persia og Prince of Persia: The Lost Crown ble godt mottatt da de ble utgitt, selv om sistnevnte ikke helt nådde de høye salgsforventningene.

The Rogue Prince of Persia ble lansert i tidlig tilgang i år, noe som betyr at det fortsatt er mye arbeid som gjenstår. Hvis du har spilt siden lanseringen, og har blitt lei av det du har sett så langt, dobler spillet innholdet fra 21. november, som er neste torsdag.

Vi får se nye biomer, sjefer, en ny historiehandling og mer. Spillets visuelle stil har også blitt kraftig forbedret, og har fått et helt nytt detaljnivå. Sjekk ut alle endringene i traileren nedenfor: