The Rogue Prince of Persia blir mer hensynsløs i ny innholdsoppdatering

Den kvikke The Rogue Prince of Persia, til tross for at den har en noe mer ydmyk fødsel enn sin "tvillingbror" The Lost Crown, har fortsatt å oppdatere og tilby forbedringer her og der til sin morsomme roguelite-plattformopplevelse, som vi fortalte deg i inntrykkene våre.

Nå får vi imidlertid en enorm oppdatering, som er tilgjengelig nå, kalt "Warrior's Ascension". Evil Empire går hele veien i denne oppdateringen, og legger blant annet til nye progressive vanskelighetsgrader, et nytt ferdighetstre, en ny fiende (knivkasteren) og andre små forbedringer.

De har også skissert en plan for innholdet som kommer til PC-spillet fra nå av og frem til slutten av året, så fans av det "andre" Prince of Persia kan glede seg. Sjekk ut videoen nedenfor.