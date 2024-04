The Rogue Prince of Persia debuterer som en Early Access-tittel neste måned

Ubisoft har hatt et mareritt med lekkasjer i det siste. Ikke bare klarte de å lekke sin egen Star Wars Outlaws-trailer, men i det siste har det også versert en hel rekke rykter og rapporter om at Dead Cells.supportstudioet Evil Empire jobber med et roguelike-spill Prince of Persia. Disse rapportene var ikke feil.

The Rogue Prince of Persia, som spillet heter, blir en ren roguelike-opplevelse der spillerne bruker Prince tradisjonelle plattform- og nærkampteknikker til å ta seg gjennom en levende og farlig verden.

I motsetning til Prince of Persia: The Lost Crown kommer The Rogue Prince of Persia i en Early Access-tilstand til å begynne med, og bare på PC for den saks skyld. Evil Empire vil bare slippe spillet med en liten del av det endelige innholdet, med den hensikt å utvikle og forbedre spillet med tilbakemeldinger fra brukerne før en uunngåelig 1.0-lansering.

Tidspunktet for Early Access-lanseringen er satt til 15. mai 2024, altså om litt over en måned. Du kan få et nærmere innblikk i spillet ved å lese hele forhåndsomtalen vår her.