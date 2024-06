The Rogue Prince of Persia: Et solid grunnlag for en prinselig parkour-plattformspiller

HQ

Etter en forsinkelse for å unngå den enorme rogueliken Hades II har The Rogue Prince of Persia endelig debutert i Early Access. Evil Empire lover mye av den fartsfylte parkouren og kampen vi forventer med en Prince of Persia-tittel, og har presentert et solid fundament som fremdeles trenger arbeid noen steder.

Som du sikkert kan gjette fra tittelen, er vi The Rogue Prince of Persia, som dro for å bekjempe Hun-kongen etter at hæren hans dukket opp på den persiske grensen. Det gikk ikke så bra for oss, og etter å ha restituert oss i en oase i noen dager, drar vi av gårde for å finne hunerne og slå dem ut før de rekker å skape for mye kaos i hjemmet vårt. På vei bak fiendens linjer må vi hoppe, hoppe, hoppe, hoppe og klatre over alle slags hindringer, i tillegg til at vi må stikke mange fiender med den spisse enden av dolken. Hvis vi mislykkes, er det ikke noe problem, for Bolaen vår sender oss tilbake til oasen for å hente oss inn igjen.

Etter en veldig rask opplæring er du fri til å gjøre som du vil i spillets første biome, der jeg umiddelbart ble sjarmert av den slående grafikken og det dunkende lydsporet. Hver av biomene du løper gjennom er fulle av karakter og føles virkelig forskjellige fra hverandre, selv om målet ditt i prinsippet er det samme i dem alle. Løp til den andre enden uten å dø. Animasjonene er flytende og levende, uten at det går på bekostning av den noe tegneserieaktige stilen.

Bortsett fra lydsporet og lydeffektene av karakteren din som blir truffet og slår tilbake, er det ikke mye annet å lytte til i The Rogue Prince of Persia, og da hjelper det at musikken i spillet er veldig, veldig bra. Jeg har ikke tenkt å prøve å gjette navnet på et instrument som kommer inn rett før fallet når du suser gjennom Zagros Village, og det får meg til å få lyst til å begynne å løpe på veggen, selv om jeg høyst sannsynlig ville brekke beina.

Apropos parkour, som du håper i The Rogue Prince of Persia fungerer det veldig bra. Det er flytende, responsivt og får deg til å føle deg som en overmenneskelig idrettsutøver når du klatrer opp en stolpe for å løpe langs en vegg, før du tar et troens sprang for å unngå en grop med pigger nedenfor. Hvis du virkelig vil sette parkour-ferdighetene dine på prøve, finnes det Traversal Rooms, som alle har sine egne unike utfordringer og belønninger du kan ta med deg når du har fullført dem. I motsetning til mange andre roguelikes er ikke banen din en rett linje, og det er heller ikke fokus på at du skal drepe alt du ser. I hvert område støter du på ulike Wells of Dreams, som du kan reise raskt til hvis du vil tilbake til et bestemt punkt i et biome. Hvis du for eksempel har tjent opp nok penger til å gå tilbake til butikken og kjøpe et nytt våpen eller en ny medaljong, kan du bare gå ned i brønnen og komme ut på den andre siden.

Kampene er raske og morsomme, om enn litt enkle. Du har tilgang til ulike våpen som alle har sine egne begrensede kombinasjoner, i tillegg til et sekundært verktøy for avstandskyting og et spark som kan lamme fiender hvis de treffer et hinder eller en av kameratene sine. Fiendene ser ganske forskjellige ut, men de fleste av dem gjør det samme, om ikke det samme. Enten et nærkampangrep eller et angrep fra avstand, som (for det meste) kan unnvikes med et hvelv. Jeg sier for det meste fordi hvelvet ikke alltid er en sikker måte å komme seg ut av fare på, og det er ganger hvor jeg ble tatt med et angrep mens jeg var bak en fiende, eller midt i et hvelv.

Dette fører meg til mitt største problem med The Rogue Prince of Persia, som er inkonsekvens. Grunnlaget for dette spillet er veldig bra, noe som får meg til å tro at dette bare er et Early Access-problem, men det er likevel noe som må tas tak i. Hvis vi for eksempel ser på kamp, og det faktum at et hvelv er ditt eneste ordentlige forsvarsverktøy, selv om det kan bli tatt ut, får det meg til å lengte etter noe som effektivt kan få meg ut av en dårlig situasjon. Nå er kanskje den første reaksjonen bare å hoppe og parkoure vekk, men det virker som om parkour og kamp ikke passer så godt sammen, spesielt ikke i en stressende situasjon. Den gamle Assassin's Creed-feilen er tilbake, der du klamrer deg fast til en avsats eller løper opp en vegg inn i fare i stedet for bort fra den.

Dette problemet blir ytterligere uttalt når fiender treffer deg veldig hardt. Du tåler bare noen få treff før du enten er død eller drikker den ene helbredende drikken du får i et biome. Jo større selvtillit og ferdigheter du får, desto mindre blir dette et problem, men det føles som om kampene mangler den ene ekstra forsvarsmekanikken som gir deg noe annet enn desperat hvelving.

Det største ankepunktet her, i hvert fall for meg, er mangelen på vedvarende fremgang du gjør. I Hades kan du bruke alle ressursene dine på å få permanente oppgraderinger til karakteren din, våpen og mer når du kommer tilbake til navet ditt. I The Rogue Prince of Persia kan du bruke Spirit Glimmers som du får fra falne fiender i oasen, til å låse opp våpen og medaljonger, men du kan ikke utstyre dem for å starte løpeturen med dem. Du kjøper deg bare sjansen til å støte på dem. Jeg brukte flere runder på å spare nok Glimmers til å kjøpe en medaljong som angivelig skulle hindre meg i å dø én gang, men jeg har ikke støtt på den siden. Det er det samme med våpen. Jeg liker dobbeltdolkene, men kanskje jeg vil begynne med sverd eller tabard for en gangs skyld.

Du kommer sannsynligvis til å bytte ut våpnene dine i løpet av en runde, noe som er helt greit, for de endrer egentlig ikke spillestilen så mye, men jeg vil gjerne fremheve sannsynlig som nøkkelordet her, ettersom du ikke er garantert å finne oppgraderte våpen. Dette betyr at jeg har møtt sjefer med de svake nivå 1-dolkene til tross for at jeg har utforsket store deler av et gitt område og åpnet utstyrskister.

I motsetning til Hades II, som er det ferskeste eksempelet jeg kan komme på, føler du deg heller ikke nødvendigvis veldig sterk for hvert løp du gjør. Du kan få noen greie oppgraderinger underveis, som å lage en giftsky når du sparker fiender inn i hverandre, men det var ingenting som fikk meg til å tenke at spillet ville vært ødelagt hvis jeg kunne ha utstyrt det i startoppsettet.

Bortsett fra den store delen av sutring, er The Rogue Prince of Persia imidlertid en morsom tid. Det er verdt å merke seg at dette føles veldig mye som en Early Access-versjon av et spill, men et uferdig produkt mye mer enn den andre store roguelike som ble lansert denne måneden. Likevel er det et godt grunnlag, og jeg håper at det med tid og hjelp fra fellesskapet kan poleres til en totalopplevelse som er like flott som utseendet og lyden.