The Rogue Prince of Persia nærmer seg 1 million spillere, fysiske samleutgaver kommer ut i år

The Rogue Prince of Persia Utviklerne hos Evil Empire jobber kanskje sammen med Motion Twin for å lage Castlevania: Belmont's Curse akkurat nå, men det betyr ikke at de kommer til å legge bak seg det flotte Prince of Persia roguelike-spillet de ga ut i fjor.

The Rogue Prince of Persia har to hovedoppdateringer planlagt for denne våren, i henhold til et nytt Steam-innlegg. For det første, siden det er ildhestens år, ser det ut til at utviklerne har blitt inspirert til å lage et nytt verktøy som sender en flokk med flammende hester mot fiendene dine. Den første oppdateringen er litt mindre fokusert på ild, da den introduserer et nytt element til The Rogue Prince of Persia.

Freeze gjør det som står på boksen, og det er også et nytt våpen å prøve det ut med i spretterten. Breathless-oppdateringen inneholder også arenaer, en høyere vanskelighetsgrad, nye verktøy, medaljonger og en omarbeidet tutorial.

End Game Update er - som du kanskje forventer - fokusert på slutten av spillet. Det kommer en ny parkour-modus, flere utfordringer og til og med kjæledyr. Når utviklerne hos Evil Empire ser frem til 2026, ser de en lys fremtid for The Rogue Prince of Persia. Spillet har nådd nesten en million spillere på alle plattformer, og får både en vinylutgave og en fysisk samlerutgave senere i år.