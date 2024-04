The Rogue Prince of Persia: The Lost Crown får en Dead Cells-injeksjon

HQ

To Prince of Persia-spill på ett år? Er dette 2000-tallet? Jeg spøker, men det er sant. Etter det fantastiske Prince of Persia: The Lost Crown i januar får vi neste måned et helt nytt eventyr, et spill som kommer fra Dead Cells-supportstudioet Evil Empire og ganske enkelt heter The Rogue Prince of Persia.

La meg gjøre dette klart med en gang. Dette er ikke en full lansering av samme kaliber og kvalitet som The Lost Crown. I hvert fall ikke ennå. Det er Early Access, og det vil det fortsatt være en stund til, ettersom teamet kontinuerlig legger til forbedringer og nytt innhold i forkant av en mer omfattende fullskalalansering. Hvis du har spilt The Lost Crown nylig, vil du også legge merke til at det er mange likheter med dette spillet. Det er verken en oppfølger eller en etterfølger, og det knytter ikke de to spillene sammen i det hele tatt, men det er et 2D-plattformspill med hack 'n' slash-mekanikk. Og som tilfellet var med Dead Cells... er det en roguelike.

The Rogue Prince of Persia sin ikoniske hovedperson får i oppgave å sette en stopper for en overnaturlig invasjon av landet sitt. Hvorfor invaderer de i det hele tatt, spør du? Fordi Prince har trukket dem dit ved hjelp av sin spesielle talisman som gjør at han kan gjenoppstå fra dødelige skader og returnere til et trygt sted, derav grunnlaget for roguelike-elementene. Ved hjelp av denne kraften og Prince sin evne til å kjempe og bevege seg atletisk, må du hoppe og klatre behendig gjennom utfordrende nivåer fulle av miljømessige farer som pigger og roterende kniver, beseire fiender underveis og samle valuta og oppgraderinger for å gjøre det lettere. Men hvis du feiler og mislykkes, mister du alle de hardt opptjente oppgraderingene dine, bortsett fra noen få spesialvalutaer, forutsatt at du har samlet dem før du dør.

Evil Empire finner ikke opp Rooguelike-hjulet på nytt på noen måte med dette spillet, heller ikke Prince of Persia-oppskriften. Det hele er veldig kjent, og det er ikke et stikk til spillet og det utviklerne har skapt her i det hele tatt, for det fungerer veldig bra i praksis. Spillet er flytende og raskt, og det har en kjærkommen dybde. Du kan klatre opp og over vegger i bakgrunnen av banen ved hjelp av 2,5D-teknikken "wall running", du kan svinge deg ned fra ribber, skli nedover skråninger og bruke mange av disse bevegelsesferdighetene i kamp også. I dette spillet er det mer enn bare å trykke på angrepsknappen for å få en strøm av slag, for du kan hoppe over fiender for å unngå ødeleggende angrep, slå ned på dem ovenfra, sparke dem for å ødelegge skjold eller dytte dem inn i farer i omgivelsene, og du kan til og med bruke en rekke forskjellige våpentyper for å gjøre ting enda mer spennende. En tohåndsøks er kanskje tregere enn en tohåndsdolk, men den treffer mye hardere, en bue gir deg kanskje bedre treffsikkerhet, men en chakram vender tilbake etter at du har kastet den, slik at den kan treffe fienden en gang til.

Jeg tror at Evil Empire kommer til å måtte flikke litt på noen av kampelementene i fremtiden, for i løpet av den korte perioden jeg hadde til rådighet for å teste spillet, opplevde jeg at de vanlige fiendene var en dans på roser, mens sjefene virket som et slag i kjeven fra Mike Tyson. Når det er sagt, virker kjernesystemene som er utviklet så langt, og måten nivåene er strukturert og bygget opp på, utmerket og fungerer som et godt utgangspunkt for det som kommer til å skje i spillet.

I tråd med temaet fra Dead Cells og The Lost Crown kan du på The Rogue Prince of Persia finne pyntegjenstander og oppgraderinger som gir Prince forskjellige modifikasjoner og bonuser. Disse pyntegjenstandene vil være ganske velkjente for de som har spilt de tidligere spillene, med alt fra å forårsake en gifteffekt når de blir skadet, til å antenne fiender når du treffer dem på en bestemt måte, og til og med få ekstra permanent helse når du finner en av de helbredende brønnene. Det som ikke vil være like kjent, er det mindre systemet for hvordan de plasseres i Prince's utstyr. Hver pyntegjenstand har en rekke multiplikatorer som gjenspeiler hvor på Prince beltet den er plassert. Noen kan forsterke de to pyntegjenstandene til venstre for den, andre kan forsterke den høyre og svekke den venstre, og det er din jobb å finne ut hvordan du skal plassere disse pyntegjenstandene sammen for å få best mulig effekt.

På samme måte må du avgjøre hva som faktisk er verdt å bruke tid på. Du kan løpe gjennom nivåene uten noen form for utforskning hvis du vil, noe som sannsynligvis betyr at du ikke vil møte mye fare før du når en boss, eller du kan vandre og utforske, finne nytt utstyr, butikker der du kan bruke gullmynter, og til og med oasebrønner der du kan deponere Spirit Glimmers som du samler inn fra beseirede fiender. Denne sistnevnte valutaen er tilsynelatende den eneste aktuelle delen av spillet som forblir hos spilleren etter at han eller hun har dødd, ettersom du kan bruke de oppsparte pengene på Glimmers til å kjøpe og låse opp nye pyntegjenstander som du kan finne i løpet av en runde. Hvert av nivåene byr også på en rekke utfordringsrom, der Prince må bevise sin dyktighet i parkour for å nå frem til en kiste med nytt bytte. Haken med disse rommene, og enhver form for utforskning, er at de fleste ikke er permanente, noe som betyr at hvis du dør, er alt forgjeves. Dette er en renblodet roguelike, på godt og vondt.

Til tross for at kunststilen som brukes i dette spillet, nesten er helt OlliOlli med lyse og livlige tegneseriefigurer som vi vanligvis ikke ser i Prince of Persia, fungerer det faktisk ganske bra i praksis. Det er sjarm og den karakteristiske stilen og estetikken fra Prince of Persia som skinner gjennom i dette spillet, på samme måte som det gjorde med The Lost Crown. Det er veldig annerledes enn det vi var vant til fra denne serien før 2024, men det føles også som et spennende neste skritt på veien som The Lost Crown begynte å gå for noen måneder siden.

Evil Empire bekreftet at selv om The Rogue Prince of Persia er et Early Access-prosjekt, vil det ikke føles som et uferdig spill når det lanseres. Det kan jeg til en viss grad bekrefte allerede, for den kjernen som utvikleren har skapt så langt, viser et enormt potensial og gjør meg veldig spent på hva som kommer. Joda, det er en vanskelig stopp i historien for øyeblikket, og ja, det er bare et begrenset antall pyntegjenstander og våpen å finne og bruke, men kjernespillet, nivådesignet, presentasjonen og så videre virker som om Ubisoft har funnet enda en vinner til Prince of Persia -serien. Dette er virkelig det perfekte spillet for alle som har lurt på hvordan The Lost Crown ville vært etter en Dead Cells roguelike blodtransfusjon.