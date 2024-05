The Rogue Prince of Persia utsatt for å unngå Hades II

HQ

For nøyaktig en måned siden kunngjorde Ubisoft og Evil Empire at The Rogue Prince of Persia skulle lanseres som Early Access den 15. mai. Disse planene har endret seg, men ikke bare fordi utviklerne trenger mer tid til å finpusse opplevelsen.

Evil Empire avslører at The Rogue Prince of Persia har blitt forsinket til senere denne måneden, og at en spesifikk utgivelsesdato vil bli kunngjort på mandag. Vi blir fortalt at grunnen til dette er at nærmest alle, inkludert utviklerne av Ubisofts andre Prince of Persia-spill i 2024, spiller Hades II, så de vil unngå å forsvinne i den ferskeste og mørkeste skyggen av Supergiant Games' strålende Early Access-spill.

De vil åpenbart også bruke denne ekstra tiden til å finpusse spillet og legge til litt mer innhold. Et smart trekk, ettersom Hades II har fått skryt for at det allerede føles som et ferdig mesterverk.

Tror du dette vil være nok til at The Rogue Prince of Persia kan stjele noe av rampelyset til Hades II?