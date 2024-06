The Rogue Prince of Persia utvikler avslører hemmeligheten bak spillets visuelle stil

HQ

The Rogue Prince of Persia Det nye roguelite-spillet The Rogue Prince of Persia fikk sin debut med tidlig tilgang i forrige måned, og selv om fansen har elsket å kaste seg ut i parkour og kamp i det nye roguelite-spillet, er det én ting som skiller seg ut over alt annet, og det er den unike visuelle stilen til .

Vi har snakket med art director Dylan Eurlings om hva som ligger bak den visuelle stilen. "Så vi gikk for et veldig stilisert utseende med lyse og livlige farger," sier han. "Vi vil at hvis du ser på miniatyrbildet av spillet, skal du vite at det er The Rogue Prince of Persia. Det er ikke et hvilket som helst annet spill. Og så langt er vi fornøyde med mottakelsen av det. Det er ikke en stil som passer for alle, men de som liker det, liker det faktisk veldig godt. Og det er flott."

Eurlings sier videre om animasjonene: "Bevegelsene er veldig viktige. Vi vil at spilleren alltid skal være i bevegelse, og holde seg i flyt-tilstanden. Så animasjonene måtte hjelpe til med det. Så det er flytende, men det er også veldig responsivt."

Sjekk ut hele intervjuet med Evil Empire nedenfor for flere detaljer om den siste store oppdateringen til The Rogue Prince of Persia.