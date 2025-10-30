The Roses kommer til Disney+ i tide til høytiden

Du har kanskje nylig sett vår strålende anmeldelse av The Roses og lurt på når jeg kan få en bit av den kaken? Hvis du er interessert i å se filmen og ikke vil bruke penger på VOD-versjonen, så har vi noen gode nyheter å dele ettersom Disney+ debutdatoen for filmen allerede er avslørt.

The Roses Filmen kommer på strømmeplattformen i mange regioner den 20. november. Jepp, uken etter at Freakier Friday kommer, som er planlagt til uken etter De fantastiske fire: First Steps, vil du kunne sjekke ut den Benedict Cumberbatch og Olivia Colman-ledede filmen.

Haken er at datoen 20. november bare gjelder for noen regioner, ettersom Storbritannia og Irland for eksempel må vente til 3. desember for å se filmen på strømmeplattformen. Du kan sjekke lokalt ved å logge inn på Disney+ og finne filmen og se hvilken premieredato som er registrert.

For en forsmak på hva som kommer, sjekk ut traileren for The Roses nedenfor.