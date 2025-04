The Roses setter Benedict Cumberbatch opp mot Olivia Colman

Hvis du har lett etter en vittig, pittoresk og velspilt film å kose deg med i sommer, har Searchlight Pictures kanskje filmen for deg. Produksjonsselskapet har nettopp presentert det første glimtet av The Roses, som er en romantisk dramakomedie som følger et par hvis forhold stadig går i stykker.

The Roses Filmen er basert på Warren Adlers roman The War of the Roses, og den er skrevet av Tony McNamara (The Favourite, The Great, Poor Things) og regissert av Jay Roach (Austin Powers, Meet the Parents, Bombshell). Den har Benedict Cumberbatch og Olivia Colman i hovedrollene, men har også en rekke andre lovende stjerner, det være seg Andy Samberg, Allison Janney, Ncuti Gatwa, Belinda Bromilow, Sunita Mani, Jamie Demetriou, Zoe Chao og Kate McKinnon.

The Roses har premiere på kino 29. august, og du kan se traileren og sammendraget for filmen nedenfor. For de som ønsker å se filmen hjemmefra, er det verdt å merke seg at Searchlight Pictures' filmer har en tendens til å komme til Disney+ veldig raskt. Det er ikke gitt noen dato eller tidslinje for dette, men du kan allerede se Nightbitch, A Real Pain, O'Dessa, og mer via streameren.

"Livet virker enkelt for det perfekte paret Ivy (Olivia Colman) og Theo (Benedict Cumberbatch): vellykkede karrierer, et kjærlig ekteskap, flotte barn. Men under fasaden av deres antatt ideelle liv brygger det opp til storm - etter hvert som Theos karriere stuper mens Ivys egne ambisjoner skyter fart, tennes en kruttønne av knallhard konkurranse og skjult bitterhet."