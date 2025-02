The Royal Shakespeare Company jobber med sitt første videospill noensinne

HQ

The Royal Shakespeare Company kaster seg for første gang ut i videospill, i et samarbeid med en tidligere GTA-utvikler. Spillet skal være en filmatisering av Macbeth, men det høres helt annerledes ut enn det du kanskje forventer.

Spillet, som kommer fra utvikleren iNK Stories, heter Lili. Det foregår i Iran, og tittelkarakteren spilles av Cannes-vinneren for beste kvinnelige skuespiller Zar Amir. Spillet kombinerer live-action og interaktiv historiefortelling, og beskrives som en "thriller fra livet på skjermen".

"Vi kaller egentlig denne sjangeren for en 'screen-life thriller', med ideen om at alt dette skjer på skrivebordet ditt," sier Navid Khonsari, medgrunnlegger av iNK, til Eurogamer. "Det virkelige fokuset er at vi ønsker å omfavne et stort publikum, folk som kanskje ikke ser på seg selv som noen som ønsker å spille spill."

Khonsari var tidligere filmregissør på Grand Theft Auto III, Vice City og San Andreas. Dette er ikke første gang vi har sett Shakespeare og GTA krysse hverandre, for nylig har en filmatisering av Hamlet som i sin helhet utspiller seg i Grand Theft Auto V, vunnet kritikernes og publikums gunst.

"Alle Shakespeares historier har åpenbart overskredet både tid og kultur, og har blitt adaptert på mange forskjellige måter ... men ikke i denne formen", sa Khonsari. "For oss var det ikke bare en stor utfordring å lage en interaktiv forestilling, å sette publikum i sentrum av denne utrolige historien som har så mange klimaks, og la deg være midt i det i stedet for bare å være en som observerer det, men det var også en fantastisk historie!"

Lili kommer på kino senere i år.

