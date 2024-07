The Sandman-forfatter Neil Gaiman anklaget for seksuelle overgrep

HQ

Neil Gaiman er en av de mest kjente moderne forfatterne, og forfatteren er kjent for å ha skapt Good Omens sammen med Terry Pratchett, American Gods, og The Sandman serieromaner. Verkene hans har vært så populære at mange av dem har blitt filmatisert, blant annet Stardust, som fikk en filmversjon i 2007.

Men i dag handler det ikke om filmatiseringer, for Gaiman har nå blitt anklaget for seksuelle overgrep. Rapporten kommer fra Tortoise Media, som opplyser at to kvinner har stått frem med anklager mot forfatteren.

Den ene er en tidligere barnepike som hadde i oppgave å ta seg av Gaimans barn. Kvinnen, som kalles Scarlett, hevder at forfatteren forgrep seg seksuelt på henne få timer etter at hun møtte Gaiman for første gang, noe Gaiman sier var en del av et tre uker langt seksuelt forhold som bare toppet seg med "consensual digital penetration". Scarlett skal imidlertid ha meldinger, notater og flere muntlige samtaler som viser at Gaiman "engasjerte seg i grove og nedverdigende penetrerende seksuelle handlinger med henne".

Den andre kvinnen som kommer med beskyldninger, kaller seg K, og hevder at da hun møtte Gaiman på begynnelsen av 2000-tallet i Florida "underkastet hun seg grov og smertefull sex som 'hun verken ønsket eller likte'." Gaiman benekter også disse påstandene.

Tortoise Media legger også til at Gaiman har vært samarbeidsvillig i politisaken, og at politiet til og med bestemte seg for ikke å ta imot Gaimans hjelp da de behandlet en anmeldelse mot ham tilbake i 2022. Myndighetene som håndterer denne saken skal ha sagt at de har gjort "en rekke forsøk på å snakke med nøkkelpersoner som en del av denne etterforskningen, og disse forsøkene pågår fortsatt" og at "det er en rekke faktorer å ta hensyn til i denne saken, blant annet hvor alle parter befinner seg".