The Schism, den femte spillbare fraksjonen i Heroes of Might and Magic: The Olden Era, avduket
Det er en gruppe opprørske helter som spesialiserer seg på ismagi, forbudte ritualer og henter mye fra Lovecrafts redsler
Unfrozen studio har avduket en ny spillbar fraksjon til Heroes of Might and Magic: The Olden Era, etter at den ble avduket på Gamescoms Opening Night Live pre-show. The Schism, en gruppe Alva-dissidenter som begynte å utforske de tapte Vori-ritualene for å motvirke trusselen fra Hive på kontinentet Jadame. Takket være disse ritualene kan Schism utforske eldgammel og farlig magi og påkalle horder av overnaturlige monstre for å konfrontere fiendene sine.
I praksis ser det ut til at denne fraksjonen fokuserer sterkt på å utvikle ismagiske evner, samt motbesvergelser for å deaktivere dette alternativet for fiendens helter. Skapningene i Schism-hæren er sterkt inspirert av grusomhetene i Cthulhu Mythos, og én gang per kamp kan de bruke en oppstandelsesevne til å vekke allierte enheter til live igjen fra det punktet der de falt.
Få en grundig titt på Schism-fraksjonen i traileren nedenfor. 9. oktober markerer 30-årsjubileet for Heroes of Might and Magic-franchisen, og The Olden Era vil ha et spesielt spor på strømmen for å feire milepælen. Kanskje spillets Early Access-lansering vil bli kunngjort? Du kan få tilgang til strømmen på Ubisofts Youtube-kanal.