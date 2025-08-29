The Schism, den femte spillbare fraksjonen i Heroes of Might and Magic: The Olden Era, avduket

HQ

Unfrozen studio har avduket en ny spillbar fraksjon til Heroes of Might and Magic: The Olden Era, etter at den ble avduket på Gamescoms Opening Night Live pre-show. The Schism, en gruppe Alva-dissidenter som begynte å utforske de tapte Vori-ritualene for å motvirke trusselen fra Hive på kontinentet Jadame. Takket være disse ritualene kan Schism utforske eldgammel og farlig magi og påkalle horder av overnaturlige monstre for å konfrontere fiendene sine.

I praksis ser det ut til at denne fraksjonen fokuserer sterkt på å utvikle ismagiske evner, samt motbesvergelser for å deaktivere dette alternativet for fiendens helter. Skapningene i Schism-hæren er sterkt inspirert av grusomhetene i Cthulhu Mythos, og én gang per kamp kan de bruke en oppstandelsesevne til å vekke allierte enheter til live igjen fra det punktet der de falt.

Få en grundig titt på Schism-fraksjonen i traileren nedenfor. 9. oktober markerer 30-årsjubileet for Heroes of Might and Magic-franchisen, og The Olden Era vil ha et spesielt spor på strømmen for å feire milepælen. Kanskje spillets Early Access-lansering vil bli kunngjort? Du kan få tilgang til strømmen på Ubisofts Youtube-kanal.