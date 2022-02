The Settlers - Førsteinntrykk

HQ

La oss kaste oss selv tilbake til august 2018 i et øyeblikk. Husker du det? Det høres sprøtt ut, men det er faktisk verdt å hoppe i med begge beina her, for 21. august 2018 avduket Ubisoft faktisk, som en del av sin Gamescom-presentasjon det året, et helt nytt The Settlers, utviklet av deres studio i Düsseldorf. Denne ikoniske serien har hatt opp- og nedturer gjennom årene, men nå fikk den endelig AAA-behandling takket være en høyprofilert trailer, masser av ressurser og dyktige utviklere.

Men ja, det var i 2018 og vi skriver nå 2022, og så langt har vi faktisk ikke hørt noe om selve utviklingen. Men heldigvis er det fordi folkene bak har jobbet hardt med denne nye tolkningen av hva et moderne The Settlers bør være. Vi ble nylig invitert til å se spillet i aksjon, i anledning at de faktisk setter i gang en lukket betatest senere denne måneden, og lanserer hele spillet i mars, og la oss bare si at vi er litt bekymret.

La oss bare starte med det helt grunnleggende her- The Settlers er et RTS, et sanntidsstrategispill hvor du kontrollerer en gruppe mennesker som ønsker å slå seg til ro og skape et økosystem, et samfunn som fungerer. Du tenker sikkert allerede på 4X, noe i retning av Civilization-serien, men det er ikke tilfelle. Selv om det er liknende elementer, er spillet designet fra bunnen av for å tilby flerspillerorienterte opplevelser. Det vi mener med det er at du oftest er involvert i et ressurskappløp med andre spillere, eller en AI, og målet er faktisk å utrydde motstanderen fra øya di ved å gjøre samfunnet ditt så optimalisert som mulig. En kamp kan vare fra en time til to, avhengig av hvor raskt du begynner å kapre territorium.

La oss imidlertid bare skynde oss å slå fast at når det endelige spille kommer i mars, vil det også komme med en offline, narrativt drevet enspillerkampanje, så det er ikke bare flerspiller. Men det vi hadde muligheten til å teste i løpet av tiden med spillet var nettopp Skirmish-delen, som er 1v1 eller 2v2, og det som sagt er enten mot andre spillere eller mot en AI. Det som var tilgjengelig var også to fraksjoner, Elari eller Maru, og det var bare to kart. Det endelige spillet har mye mer enn det.

Om med det ute av veien, hvordan fungerer det? Du starter med en relativt liten gruppe Settlers: noen få soldater for å beskytte landet ditt, noen ingeniører som kan bygge bygninger og noen vanlige borgere som kan utføre monotone oppgaver som å felle trær. Herfra er det din jobb på skape en mangfoldig befolkning som kan beskytte og førsørge seg selv ved å bygge gårder som produserer mat, gruver som kan gi deg viktige ressurser, og tårn og defensive strukturer som forsvarer landet ditt mot invaderende styrker. Tanken er at du gradvis utvider, og sakte får satt sammen en automatisk sivilisasjon som klarer seg selv, slik at du kan bruke ressursene dine til å lage en hær. En gang til: du kjenner dette fra serier som Warcraft og Starcraft, og Red Alert. Dette er ikke noe nytt, og veien fra første spadestikk til den ultimate seier vil virke gjenkjennelig, om enn på en god måte.

Det skal imidlertid sies at når det gjelder å konstruere strategier som kan sikre en seier, får vi en virkelig dårlig start, ettersom The Settlers sine opplæringsdeler er noe av det verste vi har sett til dags dato, og lærer deg ikke noe som helst. Man skal dog, tradisjonen tro, utrydde motstanderens bygninger, eller nærmere bestemt deres lagre, essensielle bygninger som kan brukes til å lagre kritiske ressurser.

Det lyder litt som noe du har prøvd før, og det er vi ganske sikre på at du har. Mesteparten av selve konstruksjonen gjøres ved å observere hvor mange ressurser du har å bygge med, og deretter velge bygget du vil bygge. Samtidig divergerer du arbeidere rundt på jorden din for å sikre optimal innsamling av for eksempel fisk, jern, ved og kull. Med fare for å gjenta oss selv: du kjenner til det, og The Settlers tilføyer som sådan ikke noe annet til denne utrolig veletablerte formelen.

Heldigvis er det litt større spillrom når du først skal utforske og kjempe mot motstanderen din. De nevnte ingeniørene kan brukes til å utvide grensene dine, finne nye steder å samle ressurser fra, samt oppdage nye steder av interesse rundt omkring. Din hær, dine soldater, må imidlertid kommanderes ganske direkte. Akkurat som i de nevnte andre spillene kontrollerer du en gruppe som må få beskjed om hvem de skal angripe, og når de skal angripe, men selve handlingen med å svinge sverd og trekke buer gjøres automatisk. Selve strategien er din oppgave her, og det harde arbeidet håndteres av de små AI-soldatene. Akkurat som i Warcraft og Starcraft er det også enheter med spesielle evner som kan aktiveres. Det skal imidlertid sies at selv om det er mer action i disse konfliktene, og det som foregår utenfor basen, så foregår disse kampene uten så mye interaksjon fra spillerens side. Det er tydelig at The Settlers er designet for å være så enkelt som mulig, og dette kan få det til å føles som om det til tider mangler dybde.

Og dessverre kan det sentrale poenget om at spillet mangler dybde og muligheter utvides til å omfatte hele The Settlers akkurat nå. Ikke misforstå: spillet ser bra ut, flyter bra og er ganske polert allerede nå, men det er vanskelig å unnslippe følelsen av at vi etter fem spilte kamper har sett stort sett alt The Settlers har å tilby. Det er igjen verdt å nevne at spillet har en enspillerkampanje når det lanseres, men vi er litt bekymret.

Det hele er en smule rudimentært, som om det er løftet fra den helt grunnleggende RTS-formelen som har fungert som et fast kjennetegn for sjangeren i flere tiår. Banene er ikke tettpakket av ressurser, og av den grunn bruker du ganske lang tid på å vente på at nybyggerne dine har samlet nok av det som i hvert fall er tilgjengelig, slik at du kan bygge neste soldat, eller neste bygning. Det er vel også vår sentrale anke: tempoet. Selve ventetiden og konstruksjonens mer inaktive natur gjør at du ofte sitter og venter på å bli underholdt.

Det høres kanskje ut som at vi direkte misliker The Settlers, men det stemmer ikke. Det er vakkert sammensatt, kjører bra, byr på fin grafikk og solid musikk, og alle elementene er her. Men samtidig er det vanskelig å se disse elementene settes sammen til noe som skiller seg ut, og det kan godt hende at Ubisoft har prøvd å lage noe her som er litt for tilgjengelig, og litt for overfladisk i tillegg.