Vi delte våre førsteinntrykk av The Settlers: New Allies for snart et år siden, og slo den gang fast at det hadde mangel på innhold og balanse. Kort tid etter valgte Ubisoft å utsette spillet på ubestemt tid.

Men nå er de endelig klare, for spillet har fått en ny lanseringsdato, og det er 17. februar 2023 som gjelder nå. Ja, februar blir mildt sagt en fullpakket måned neste år også.

Det har også blitt delt nytt gameplay, som du kan se i videoen nedenfor.