The Seven Deadly Sins: Origin Avduket på Summer Game Fest

The Seven Deadly Sins: Origin Netmarble gjorde en slående opptreden på Summer Game Fest 2025, og avduket en ny trailer som viste frem den ekspansive RPG-opplevelsen i en åpen verden. Dette gratisspillet er utviklet og utgitt av Netmarble, og skal lanseres senere i år på PlayStation 5, PC via Steam, iOS og Android.

Spillet utspiller seg i et rekonstruert Britannia, og introduserer en original historie der spillerne inntar rollen som prins Tristan av kongeriket Liones. Fortellingen utspiller seg i en verden som forstyrres av en mystisk kollisjon mellom tid og rom, noe som fører til møter med både kjente ansikter fra Seven Deadly Sins-universet og nye karakterer som er unike for denne delen.

Spillet byr på dynamiske kamper og sømløs utforskning i varierte landskap. Spillerne kan sette sammen et team av helter, som hver har unike evner, for å takle formidable monstre og avdekke skjulte fangehull. I tillegg til kampene byr spillet på fritidsaktiviteter som fiske, matlaging og utforskning, noe som bidrar til en enda mer oppslukende opplevelse.

Forhåndsregistreringen er nå åpen, og The Seven Deadly Sins: Origin har som mål å levere et rikt, anime-inspirert eventyr som utvider den elskede seriens historie.