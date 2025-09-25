The Seven Deadly Sins: Origin lanseres i januar

HQ

Fans av De syv dødssyndene vil bli glade for å høre at den kommende The Seven Deadly Sins: Origin slippes tidlig neste år. Den 28. januar er det tid for et helt nytt eventyr basert på den populære manga/animéserien. Den offisielle beskrivelsen av spillet lyder :

" The Seven Deadly Sins: Origin foregår i en verden av den ikoniske japanske manga- og animeserien, og er en helt original historie som inviterer spillerne til å utforske kongeriket Britannia som aldri før. Enten du drar ut alene eller sammen med venner, byr spillet på en dyp, fullverdig RPG-opplevelse i en åpen verden fullpakket med utforskning, kamp i sanntid og spillerdrevne eventyr.

Dette er ikke en gjenfortelling av animeen - det er en ny begynnelse."

I dette eventyret spiller vi som en ung karakter ved navn Tristan, og det bør være perfekt for nykommere ettersom det ikke kreves noen forkunnskaper om serien. Skaperen av mangaserien, Nakaba Suzuki, vil holde et våkent øye med det hele og sørge for at det forblir trofast mot mangaen.

Spillmessig vil det inneholde en åpen verden skapt med Unreal Engine 5. En verden der du kan fange monstre, fiske, lage mat og mye mer. Kampene vil være i sanntid, og det vil være møter med enorme sjefer. Selv om det er gratis å spille, kan det fortsatt spilles i enspillermodus hvis du ikke ønsker å spille med andre.

Det slippes 28. januar til PlayStation 5 og PC.