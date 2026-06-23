The Sheep Detectives kommer på Prime Video allerede i morgen

Amazon MGM Studios er blant de raskeste når det gjelder å bringe kinofilmene sine til strømmetjenesten Prime Video, da vi vanligvis bare må vente rundt seks uker før dette skjer.

I denne sammenheng er det nå blitt avslørt at etter at The Sheep Detectives hadde premiere på kino i begynnelsen av mai, vil filmen med Hugh Jackman i hovedrollen offisielt bli tilgjengelig på Prime Video allerede i morgen, 24. juni.

Ja, etter en ganske middelmådig kinokarriere der filmen spilte inn 126 millioner dollar over hele verden, får filmen sin strømmedebut denne uken, hvor vi får møte Jackmans gjeter og se hvordan saueflokken hans går sammen for å oppklare drapet på ham.

Hvis du ikke kjenner til The Sheep Detectives, kan du sjekke ut traileren til filmen nedenfor.