The Shield-skaper lager TV-serie av Brothers in Arms

Mens mange fortsatt har et lite håp om at Gearbox vil lage et nytt Brothers in Arms-spill virker det i alle fall som om selskapet fortsatt husker franchisen.

Dette siden The Hollywood Reporter kan avsløre at Golden Globe-vinneren Scott Rosenbaum, som flere av dere sikkert kjenner som skaperen av The Shield, vil lage en TV-serie av Brothers in Arms-universet, noe som vel frister flere av oss som virkelig liker Band of Brothers og lignende. Spesielt siden Rosenbaum sier følgende om denne muligheten:

"Jeg er beæret over å få være på frontlinjen for dette prosjektet, og ser frem til å skape en følelsesladet opplevelse rundt en tittel som betyr så mye for Gearbox. Det som tiltrakk meg til denne serien var at selv om det igrunn er et show om krig så handler serien egentlig om de utrolige historiene til vanlige menn og kvinner, fra soldatene, motstandsgruppene, til de lokale sivile som ble konfrontert og overvant umulige og ekstraordinære situasjoner.

I tillegg er det utrolig spennende å få mulighet til bringe disse tidligere hemmelige og ukjente historiene til et publikum. Historier et publikum enkelt og greit vil bli sjokkert over å ikke ha hørt før."

Han er ikke den eneste kjente personen som vil jobbe med serien heller, for om alt går som planlagt vil serien også produseres av Jean-Julien Baronnet (Assassin's Creed-filmen) og Richard Whelan ("First Assistant Director" på både Band of Brothers, Pacific og Captain America).

Selv om de ikke har funnet regissører og skuespillere enda kan de røpe at den første sesongen vil fokusere på en ganske ukjente operasjon kalt Exercise Tiger, som skal ha vært en slags øvelse før D-Dagen som gikk forferdelig galt. Dermed har de i alle fall min interesse.