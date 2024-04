The Simpsons dreper Larry the Barfly

Det er svært sjelden at The Simpsons tar livet av karakterer. Maude Flanders skiller seg ut som et av de eneste virkelige eksemplene på at en fast karakter blir permanent fjernet fra serien. Homers mor også, antar vi, men hun var ikke med i mange episoder.

En som var en flue på veggen i mange av seriens episoder var Larry Dalrymple. Larry var stamgjest på Moe's Tavern, og ble erklært død etter at Moe sparket alle ut av etablissementet sitt i The Simpsons nyeste episode.

Det er vanskelig å beskrive Larry som en fan-favoritt. Seerne har blitt sjokkert over hans bortgang, men de har også blitt like overrasket over at han i det hele tatt får så mye oppmerksomhet. RIP Larry the Barfly, vi kjente deg bokstavelig talt knapt.

Takk, The Independent.