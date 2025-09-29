The Simpsons får en ny film i 2027

Det er mange år siden serien nådde toppen av sin popularitet, men det sier ganske mye om The Simpsons' status at den nettopp har startet på sin 37. sesong. Vi visste allerede at den kommer til å gå gjennom minst 40, men Homer, Marge, Bart, Lisa og Maggie nøyer seg ikke med det.

20th Century Studios avslører nemlig at The Simpsons får en ny film på kino den 23. juli 2027 hvis alt går etter planen.

Eldre fans vil kanskje få et flashback når de ser den datoen, da det er nesten nøyaktig 20 år etter den originale Simpsons-filmen. Med tanke på at vi fortsatt må vente i nesten to år før vi får se denne oppfølgeren, er det ikke overraskende at Matt Groening og gjengen ikke er klare til å avsløre plottdetaljer eller noe slikt ennå. Vi får nøye oss med bildet nedenfor.

Tiden vil vise om Spider-Pig får en enda større rolle nå som The Simpsons og Marvel eies av samme selskap.