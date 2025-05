The Simpsons får et $ 210 Lego Krusty Burger-sett

HQ

Etter mange års venting vil The Simspons-fans snart endelig kunne få tak i et nytt Lego-sett basert på den ikoniske tegneserien. Tilbake i 2014 ble samarbeidet mellom Lego og The Simpsons annonsert, og nå, litt over et tiår senere, har de to slått seg sammen igjen.

Det nyeste Lego-settet fra The Simpsons er en gjenskapelse av hurtigmatrestauranten Krusty Burger. Med 1635 deler, inkludert en Krusty-bil, vil du bli ganske opptatt med å bygge denne intrikate restauranten, som også kommer med syv minifigurer.

Settet er rettet mot voksne eller byggere over 18 år, noe som tjener til å forklare prisen på $ 209.99, som sikkert passer til et voksent budsjett. Det høres kanskje ut som mye penger for Lego, men fans og samlere vil gjerne betale det for det første Simpsons-settet på så lenge.

