The Simpsons forfatter gir håpefull melding om en Hit & Run-retur

Det var først i slutten av februar at Radical Entertainment kom tilbake under en ny merkevare, og spirte håp om at dette kunne bety en retur for et av de mest elskede og ikoniske videospillene gjennom tidene, nemlig The Simpsons: Hit & Run. For å legge ytterligere drivstoff til denne håpefulle ilden, har nå en av nøkkelforfatterne på den langvarige animerte serien snakket ut og hevdet at en retur av spillet faktisk kan skje.

I et intervju med People har forfatteren Matt Selman blitt spurt om Hit & Run og om spillet noen gang kan komme tilbake i en eller annen form. Han svarte med det håpefulle svaret "man skal aldri si aldri" før han deretter forklarte litt mer om hvordan spillet ble til for så mange år siden.

"Det er jo så lenge siden, men jeg husker at jeg var i et møte med den som laget det, og Grand Theft Auto III hadde nettopp kommet ut, og så sa vi: 'Dette må være Simpsons-versjonen av det. Du må kunne gå inn og ut av bilene. De ville ikke at folk skulle komme seg inn og ut av bilene. Så det var en enorm kamp vi måtte utkjempe for å komme inn og ut av bilene. Heldigvis vant vi den kampen, for det er morsomt å gå inn og ut av bilene."

Selman forklarte også at "ingenting er hugget i stein" og at "vi vet at folk elsker det. Vi vet at de vil ha det, så det er bra", og fortsatte med å antyde at den tidløse tittelen til slutt kan komme tilbake for å underholde et helt annet publikum enn det den begeistret da den ble lansert i 2003.

Ville du vært interessert i en retur av The Simpsons: Hit & Run?