The Simpsons Seriens skaper, Matt Groening, hevder at «Hit & Run» «kommer tilbake i en eller annen form

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Det har gått alle slags rykter den siste tiden om hva fremtiden kan bringe for « The Simpsons: Hit & Run, etter at den opprinnelige utvikleren nylig gjennomgikk en omprofilering og en av seriens forfattere deretter delte en melding full av håp som fansen kunne kaste seg over. Nå har vi den viktigste nyheten av alle...

Under et «The Simpsons»-panel på D23 i helgen røpet skaperen Matt Groening informasjon som tilsynelatende ikke var ment å bli delt ennå. Som rapportert av Empire, nevnte Groening følgende.

«Jeg tror det opprinnelige spillet kommer tilbake i en eller annen form.»

Dette fikk deretter showrunner Matt Selman til raskt å rette opp i saken ved å legge til: «...eller ikke».

Selv om dette ennå ikke er en offisiell bekreftelse, virker det usannsynlig at Groening ville svart på et spørsmål på denne måten hvis det ikke var planer på gang et eller annet sted. Så kanskje det er best å begynne å håpe på en retur av « The Simpsons: Hit & Run, men spørsmålet er: hvordan?

Blir det en port, en remaster eller en fullstendig nyinnspilling? Hva ønsker du å se?