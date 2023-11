The Simpsons slutter med sin langvarige kvelningsvits

En av de mest tilbakevendende og ikoniske vitsene på TV hører fortiden til, og det har skjedd tilsynelatende uten at noen har lagt merke til det. Det er faktisk lenge siden Homer tok kvelertak på Bart og uttalte ordene "why, you little", nærmere bestemt fire år siden. Dette ble også understreket i en av de siste episodene der Homer får skryt for sitt faste håndtrykk. Noe han gir æren for sine mange kvelertak på sønnen, men som han sier han har sluttet med - ettersom tidene har forandret seg.

Det hele ble lagt merke til av en observant seer og lagt ut på X. Og det var det, ikke mer barnemishandling i The Simpsons. En positiv endring eller noe som tar bort noe av seriens karakter? Bestem selv.

Hva sier du, er dette en positiv eller negativ endring?