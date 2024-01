The Sims 4: Castle Estate Kit avslørt før planlagt

HQ

Det ser ut til at Maxis har lekket detaljer om et byggesett med middelaldertema som snart kommer i The Sims 4. X-brukeren retchiputa og andre spillere la merke til at det ble lagt til en annonse for et Castle Estate Kit i EA-appen, men denne har siden blitt fjernet.

Den nøyaktige utgivelsesdatoen for settet er ikke offentliggjort ennå, men vi kan ikke se for oss at det er så langt unna siden det på mystisk vis dukket opp i appen.

Oppføringen inkluderte angivelig bildene i innlegget ovenfor samt beskrivelsen nedenfor:

"Fang den klassiske storheten til et slott med The Sims 4 Castle Estate Kit. Denne folkevalgte kolleksjonen inneholder steinvegger, blyinnfattet glass og alt du trenger for å skape den perfekte dramatiske kulissen for din neste historie.

Bygg noe storslått - La deg inspirere av slottenes majestet, og bygg gotiske buer, stabelbare, utsmykkede vinduer, storslåtte trapper, nydelige steinarbeider og en stor fallgitterport. Alt handler om tyngde.

Gotta Love a Classic - Brystninger, glassmalerier, pilespalter og til og med en gargoyle er blant de klassiske detaljene som gjør herregården din storslått."

