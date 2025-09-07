The Sims 4 drar på ferie med utvidelsen Eventyret venter

HQ

Det er nok en gang på tide at The Sims 4 får en stor dose nytt innhold med utvidelsen Eventyret venter, som ser ut til å gi en ferieopplevelse uten like. Temaet dreier seg naturlig nok om reise og avslapning, men også om konkurranse og utfordringer. To helt nye destinasjoner blir introdusert: Camp Gibbi Gibbi, en nostalgisk sommerleir i skogen, og Love Highland, et luksuriøst strandresort spekket med reality-TV-inspirerte aktiviteter.

Utvidelsen bringer også flere etterlengtede funksjoner. Imaginary Friend kommer endelig tilbake, sammen med modulære trehus. Spillerne kan også glede seg over nytt treningsutstyr som spinningsykler og frivekter, samt en helt ny karriere: Parkarbeider, med grenene skogvokter og leirrådgiver. I tillegg får barn og eldre simmer nye egenskaper, ambisjoner og milepælsøyeblikk, noe som gir mer dybde på tvers av generasjonene.

Utvidelsen lanseres 2. oktober, med en full gameplay-trailer som slippes 10. september.