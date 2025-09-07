Gamereactor

  •   Norsk

Gamereactor
nyheter
The Sims 4

The Sims 4 drar på ferie med utvidelsen Eventyret venter

Den neste store utvidelsen introduserer nye reisemål, etterlengtede funksjoner og massevis av overraskelser for simmer i alle aldre.

HQ

Det er nok en gang på tide at The Sims 4 får en stor dose nytt innhold med utvidelsen Eventyret venter, som ser ut til å gi en ferieopplevelse uten like. Temaet dreier seg naturlig nok om reise og avslapning, men også om konkurranse og utfordringer. To helt nye destinasjoner blir introdusert: Camp Gibbi Gibbi, en nostalgisk sommerleir i skogen, og Love Highland, et luksuriøst strandresort spekket med reality-TV-inspirerte aktiviteter.

Utvidelsen bringer også flere etterlengtede funksjoner. Imaginary Friend kommer endelig tilbake, sammen med modulære trehus. Spillerne kan også glede seg over nytt treningsutstyr som spinningsykler og frivekter, samt en helt ny karriere: Parkarbeider, med grenene skogvokter og leirrådgiver. I tillegg får barn og eldre simmer nye egenskaper, ambisjoner og milepælsøyeblikk, noe som gir mer dybde på tvers av generasjonene.

Utvidelsen lanseres 2. oktober, med en full gameplay-trailer som slippes 10. september.

HQ
The Sims 4

9
The Sims 4Score

The Sims 4
ANMELDELSE. Skrevet av Simon Eriksson

Sinte naboer, familietrøbbel og konstant REM-søvn på upussede tregulv - Simon har endelig fått spille og sette karakter på The Sims 4...

0
The Sims 4 er kommet for å bli

The Sims 4 er kommet for å bli
NYHET. Skrevet av Marcus Persson

EA satser på The Sims 4 som sin kjerneplattform for livssimulering, og skrinlegger de tradisjonelle oppfølgerplanene til fordel for å utvide det eksisterende økosystemet.



