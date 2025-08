The Sims 4 er kommet for å bli

HQ

Det er ingen hemmelighet at The Sims-franchisen er en melkeku for EA - og det vil den sannsynligvis fortsette å være i overskuelig fremtid. Utvidelsespakker, tingpakker og forskjellige andre tillegg har lenge vært en stift for å legge til nytt innhold til The Sims 4 - selv om det meste av det selvfølgelig ikke kommer gratis. Mange lojale fans har brukt absurde summer på å holde spillet sitt oppdatert, og ifølge EA er dette noe de absolutt ønsker å ta hensyn til når de planlegger seriens fremtid.

I et eksklusivt intervju med Variety sa Laura Miele, EAs president for underholdning, dette om fremtiden til The Sims :

"Det vi gjør er å oppgradere og oppdatere all denne teknologien, og vi kommer til å legge til nye spillmoduser - men vi kommer også til å skape og oppdatere basisteknologien og den grunnleggende brukeropplevelsen i kjernespillet."

Det har tidligere blitt avslørt at EA planlegger å introdusere en eller annen form for flerspiller til The Sims 4, selv om det foreløpig er uklart hvordan det faktisk vil se ut:

"Så du kommer til å ha denne livssimuleringen, du kommer til å ha flerspillerfunksjoner, vi kommer til å ha mobile uttrykk for dette. Vi lager også koselige spill, og det kommer mer om det. Vi lanserte "The Sims" sammen med Nintendo i Asia. Jeg ser på 'The Sims' som et betydelig økosystem, og et univers av flere 'Sims'-opplevelser som vi må bygge videre på."

Mange fans har uttrykt skuffelse over at man har gått bort fra seriens naturlige progresjon - nemlig en direkte oppfølger (The Sims 5) - men Miele insisterer på at dette er den rette veien videre.

"Det jeg ikke ønsker skal skje, er at du må begynne fra dag null og gi opp alle tingene du har skapt, og alt innholdet du har kjøpt gjennom årene. Vi har lagt ut over 85 innholdspakker i løpet av de siste 10 årene påThe Sims 4, og det er ikke spillervennlig og ikke en god idé for samfunnet vårt å tilbakestille det."

Tradisjonelt har Sims-serien startet på nytt med hver nye del, men ifølge Miele ønsker EA nå å gå bort fra den modellen for å bevare det fellesskapet har bygget opp. Et skikkelig Sims 5 begynner å føles mer og mer fjernt. Senere i intervjuet delte hun også tanker om Sims-filmen som for tiden er under utvikling - som blant annet har selveste Barbie, Margot Robbie, knyttet til prosjektet.

"Fra et teknologi- og innovasjonsperspektiv er vi i dag i et øyeblikk der vi faktisk kan samskape innhold og være en multiplikator for hverandre og gi fansen disse fantastiske opplevelsene. Det kommer til å bli så tilfredsstillende å kunne bringe innhold på en lineær og interaktiv måte samtidig, og til og med tilpasse det til fansen og hvordan ting går. Når vi har et par ideer om hvordan vi kan gå ut på markedet med en film og et par forskjellige uttrykk, tror jeg bare at muligheten er så moden."

EA har tydeligvis mange jern i ilden når det gjelder The Sims - men The Sims 5 er fortsatt ikke i sikte.

Tror du EA er på vei i riktig retning?