The Sims 4 får endelig køyesenger

Du ser på Annonser

Etter at fansen har spurt etter det i flere år har utvikleren Maxis endelig gitt dem hva de vil ha - ja, køyesenger. Det ble helt på slutten livestreamen "Inside Maxis" som ble avholdt forrige måned bekreftet av utvikleren at køyesenger kommer til The Sims 4 (grunnspillet) i slutten av mars.

Nå har dagen endelig kommet. Takket være The Sims' offisielle Twitter-konto vet vi nå at køyesenger samt forbedringer av trekk og bedre konsollteksturer kommer til spillet klokken 18 i dag via den seneste oppdateringen.

For mer informasjon om oppdateringen og hva mer som er på vei, kan du sjekke ut den neste "Inside Maxis"-streamen på Twitch klokken 19 i kveld. Konsepttegneren og spillets produsent kjører en gjennomgang for de som er interesserte. Du kan se streamen her.

Takk, PCGamer