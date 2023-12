The Sims 4: For Rent

Enten elsker du dem eller så hater du dem. Alle har sin egen mening om The Sims, men en ting vi alle kan være enige om, er at Maxis' nyeste simuleringsspill byr på ufattelig mye innhold. For å få tilgang til alt innholdet som er tilgjengelig i The Sims 4 i dag, må du riktignok belåne huset ditt, men med tanke på at det allerede finnes utallige utvidelser i naturen, har det tradisjonsrike spillet nå fått enda mer innhold. Dette er kjent som For Rent-utvidelsen, og som navnet antyder, dreier det seg hovedsakelig om å bygge et eiendomsimperium.

HQ

Jeg kommer til å hoppe over alt det vanlige som har med The Sims 4 å gjøre, for dette er et spill som er veldig vanlig og velkjent på dette tidspunktet. Det jeg vil si i denne forbindelse, er at Til leie ikke er en utvidelse du bare plukker opp for å lære deg The Sims 4. Det er mer avansert innhold som krever en forståelse av grunnspillet og mekanikken, så selv om du bokstavelig talt kan dykke inn i For Rent fra første stund, anbefales det på det sterkeste at du holder deg til vaniljeverdenene før du drar til Tomarang.

Men når du først har bestemt deg for å laste opp dette nye, sørøstasiatisk-inspirerte området, gir The Sims 4 deg en grundig og lettfattelig veiledning som gjør det mulig å begynne å bygge opp eiendomsimperiet ditt. Du får en grundig innføring i hvordan du oppretter din første utleiebolig (som bare er et fancy ord for en eiendom som du eier og som en annen simme bor i og betaler leie for), og du får også en forklaring på hva som er best og nødvendig for at simmene dine skal ha lyst til å bo og trives i eiendommene dine. Deretter går vi over til å utforske hvordan du faktisk bygger din egen utleiebolig fra grunnen av, ved å kjøpe en tom tomt, bygge et hus, gjøre det om til en utleiebolig og deretter finne en leietaker. Til slutt avsluttes opplæringen med å se nærmere på enhetsvurderinger og de mer komplekse systemene som generelt dreier seg om det emosjonelle aspektet ved å være boligeier.

Det er her For Rent virkelig begynner å komme til sin rett, for mens du allerede må håndtere simmenes personlige liv og de utfordringene de fører med seg, må du nå også sørge for at andre simmer er fornøyde og trives i eiendommene dine. Enten det dreier seg om å reparere ødelagte fasiliteter, skaffe til veie ekstra ting som en leietaker trenger, eller rett og slett hjelpe til med å løse konflikter mellom leietakerne, noe som blir stadig vanligere når man tar i betraktning at flere simmefamilier kan bo i en stor boligleilighet, får du nok å gjøre som huseier. Hele dette konseptet henger sammen med enhetsklassifiseringssystemet, for hvis du ikke gjør jobben din som huseier godt nok og et hus synker i verdi og klassifisering, blir simmene frustrerte og kan begynne å skape problemer for deg, noe som bare gjør det enda mer stressende å administrere et eiendomsimperium.

Dette er en annonse:

Hele opplegget i For Rent og systemene for eiendomsforvaltning fungerer godt. Jeg var riktignok aldri i tvil om at det ikke ville gjøre det, spesielt med tanke på at dette er den 19. hovedutvidelsen til The Sims 4. Likevel gir den en rekke nye måter å fortsette å utforske simuleringsspillet på, og sammen med tidligere utvidelser betyr det at The Sims 4 fortsatt er en av de mest komplekse, dype og tilpasningsdyktige simuleringsopplevelsene som finnes. Og i tråd med dette virker For Rent som en av de viktigste og mest innflytelsesrike utvidelsene på markedet. Den har ikke den samme glansen og tiltrekningskraften som Get Famous eller Island Living-utvidelsene, men Til leie inneholder systemer og mekanikker som generelt forbedrer hele Sims-opplevelsen på et lavere nivå enn noen av de andre, og det kan ikke overses.

Jeg skal likevel ikke si at For Rent omdefinerer The Sims 4, for det gjør det ikke. Det kommer med noen få nye elementer som er mer betydningsfulle og spennende, men også mange mindre tilføyelser som ikke akkurat glitrer med samme tiltrekningskraft. Dedikerte Sims-veteraner vil kanskje synes at det er interessant å se barn spille humle eller å kunne legge til vannkokere i hjemmene sine, eller det mer stilrene Create-a-Sim-systemet, men dette er mer nisjepreget ekstrautstyr som bare styrker de nye kjernesystemene som For Rent og The Sims 4 bringer. Det er en hyggelig måte å fortsette å nyte simuleringstittelen på, men det kommer ikke til å imponere deg. Det er bare mer av det vi forventer av Maxis' tittel.