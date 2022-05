The Sims 4 lar oss endelig bestemme pronomen selv

HQ

Electronic Arts får ofte kritikk for mye rart, men de skal også ha skryt for at The Sims-spillene alltid har vært forut for sin tid hva representasjon angår. I dag har vi fått et nytt eksempel på dette.

For nå kan du laste ned en ny oppdatering til The Sims 4 som lar deg tilpasse hvilke pronomen figurene dine skal bruke. Foreløpig gjelder dette bare om du spiller på engelsk, men EA lover at funksjonen også skal komme til flere språk etter hvert. Det er fortsatt litt mer å gjøre utenom dette også siden spillet fortsatt kun bruker "Policeman" og "Policewoman", men utviklerne sier at det aller meste skal forbedres i fremtiden.

Du kan se hvordan man spesifiserer pronomen i videoen under.