The Sims 5 er bekreftet å være gratis å laste ned

I slutten av juni rapporterte vi at The Sims 5, tidligere kjent som Project Rene, var på vei i en free-to-play-retning. Nå er dette bekreftet i et nytt blogginnlegg fra EA.

"Dette betyr at når Project Rene er klart og helt åpent for spillere, vil du kunne bli med, spille og utforske det uten abonnement, kjøp av kjernespill eller energimekanikk. Vi vil at det skal være superenkelt for deg å invitere eller bli med venner og oppleve nye funksjoner, historier og utfordringer."

Når The Sims 5 lanseres, betyr det imidlertid ikke slutten for The Sims 4. "Vi vil fortsette å støtte begge deler samtidig, og vi planlegger å gi mer spennende innhold til The Sims 4-fellesskapet i overskuelig fremtid", skriver EA.

Selv om gratis nedlasting kan høres ut som en velsignelse, vil det sannsynligvis bety at det meste av innholdet til The Sims 5 vil være innelåst bak betalingsmurer. For noen er dette greit, ettersom det betyr at basisspillet blir mer som en demo for å se om det er verdt å investere penger i, men for andre vil dette være en umiddelbar avvisning av spillet.

Hva synes du om det?