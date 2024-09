The Sims 5 er ikke under produksjon, og Project Rene hos EA er et Sims-flerspillerspill

I årevis har folk trodd at EA jobbet med The Sims 5. The Sims 4 er tross alt et tiår gammelt, og mens millioner av mennesker elsker serien leter de ofte etter noe nytt. Men som EA bekreftet etter en nylig presentasjon, ligger ikke The Sims 5 i kortene.

HQ

Seriens daglige leder og EA-visepresident Kate Gorman fortalte Variety hvorfor The Sims 5 ikke kommer. "Måten å tenke på det på er at historisk sett startet 'The Sims'-serien med 'Sims 1' og deretter Sims 2, 3 og 4. Og de ble sett på som erstatninger for de tidligere produktene," sier Gorman. "Det vi virkelig jobber med samfunnet vårt om, er en ny æra av 'The Sims'. Vi kommer ikke til å jobbe med erstatninger av tidligere prosjekter; vi kommer bare til å legge til universet vårt."

Gorman presiserte og sa "det er ikke Sims 5 som en erstatning for 4." Det betyr ikke at vi ikke vil se tillegg til The Sims-serien. Selvfølgelig vil utvidelser for The Sims 4 fortsette å komme, og det er også et flerspillerspill på gang, og forhåpentligvis får vi snart høre mer om det unnvikende Project Rene.