The Sims brettspill lanseres denne måneden

Det er en drøm som går i oppfyllelse for alle som elsker både brettspill og The Sims. Det er offisielt kunngjort at et The Sims-brettspill vil lanseres i midten av august - nærmere bestemt den 15. august. For bare $20 USD kan du allerede nå forhåndsbestille et eksemplar på Amazon.

Spillet er designet for to til fem spillere og har som mål å bevare ånden i videospillet, samtidig som det gjør noen justeringer for å fungere som en bordopplevelse. Hver spiller får et mål og en personlighet å legemliggjøre, og gjennom hele spillet trekker de kort som representerer ulike livshendelser - og reagerer på dem underveis. Spillerne utforsker et spillbrett som er modellert etter et ikonisk The Sims-strøk, og samler "SIMbols" med det endelige målet om å bli den første til å samle nok matchende SIMbols til å fullføre sitt personlige livsmål.

Amazons beskrivelse lyder :

Gi liv til den elskede og herlig uforutsigbare verdenen til The Sims, og opplev en ny og frisk versjon av spillkvelden! Bli med venner og familie - og minneverdige simmere fra tidligere år - når du kartlegger reisen din. Vil du skape kaos og prøve å løpe fra Grim, eller vil du sikte mot karrieresuksess? Hva vil du gjøre når du må begynne helt på nytt? Mulighetene er uendelige når du utforsker kjente steder, får kontakt med ikoniske simmer og oppnår dine ambisjoner om å vinne! Anbefales for 2-5 spillere fra 12 år og oppover.

Ett til brettspillsamlingen din?