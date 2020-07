The Sims får eget realityprogram

Du ser på Annonser

Etter å ha sjarmert spillerne i årevis meddeles det nå at neste steg for The Sims er en TV-serie kalt The Sims Spark'd. Det er snakk om et realityprogram i fire deler hvor kjente spillere prøver seg på diverse utfordringer og konkurrerer om 100.000 dollar.

Første episode sendes fredag den 17. juli (og deretter en ny hver uke) på TBS, og kommer følgende mandag til å legges ut digitalt. Blant annet kommer spillerne til å konkurrere om å skape så interessante karakterer som mulig samt fortelle historier som skal imponere dommerne. Vert for programmet er Rayvon Owen (fra American Idol), mens Kelsey Impicciche, Tayla Parx og Maxis-utvikleren Dave Miotke er dommere. I pressemeldingen kan vi lese:

"Since its inception, The Sims has been a groundbreaking experience, allowing players to create and virtually live out the stories they create in-game. That's what makes it so special. That's also why this show is so exciting. We're continuing that innovative spirit, bringing our community together to compete and showcase their in-game storytelling on a reality show in an entirely new way."

Høres dette ut som noe for deg?