The Sims filmen går videre hos Amazon MGM

Når vi ser på fremtiden for hva som kommer til å dominere billettkontoret, ser det ut til at videospill og til og med leketøysfilmer er der Hollywood ser gull, ytterligere bevist av bekreftelsen på The Sims filmen som går videre på Amazon MGM.

Puck News har fått vite at Margot Robbie er involvert i prosjektet, men foreløpig er hun bare oppført som produsent. Det følger kunngjøringen av Robbie som stjerne i en kommende Pirates of the Caribbean-film og spekulasjoner om at hun også skal spille i en Avengelyne-film. Opptatt Robbie.

Kate Herron fra Loki-serien skal regissere og skrive manuset sammen med Briony Redman, som tidligere har jobbet med Doctor Who. De skal prøve å gi liv til det sprø innholdet i The Sims.

The Sims virker som en like enkel som vanskelig ting å adaptere. På den ene siden er spillingen helt naturlig, men på den andre siden har hver person sin egen unike erfaring med The Sims, og det kan derfor være vanskelig å få med alt det serien er kjent for.