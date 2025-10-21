The Sims Mobile utløper i januar 2026

HQ

Dårlige nyheter, The Sims fans. EA har kunngjort at de har nådd slutten på utviklingen av The Sims Mobile. Etter syv år med støtte og mer enn 50 oppdateringer for spillet, har tittelen nå fått sin siste oppdatering og vil bli utdatert om så snart som tre måneder i slutten av januar 2026.

Nøyaktig dato og klokkeslett for solnedgangen er 20. januar 2026 kl. 13:59 GMT/14:59 CET. I forkant av denne store endringen arrangerer Maxis en rekke arrangementer i spillet, som gir spillerne et siste hurra. Men det er en liten hake ved dette, for spillet vil ikke bli tatt ned og gjort tilgjengelig kun for eksisterende nedlastere via en offline-funksjon etter 20. januar, men det vil være helt utilgjengelig for alle, noe som betyr at all fremgang og alt nytt innhold du har låst opp frem til da, vil være tapt for alltid.

I forkant av solnedgangen blir spillet fjernet fra Google Play Store og Apple App Store så snart som i ettermiddag kl. 14:30 BST/15:30 CEST, og alle muligheter til å bruke penger på spillet har også blitt deaktivert. Når det gjelder de planlagte hendelsene, er de følgende :



Eerie Autumn - Festivalpass - 20. oktober - 19. desember



Cozier Home - Sweet Treat Showdown - 20. oktober - 2. november



Wumples ønskeliste #1 - tidsbegrenset oppdrag - 27. oktober - 3. november



Gangene er klare - Skattejakt - 3. november - 16. november



Wumples ønskeliste nr. 2 - tidsbegrenset oppdrag - 10. november - 17. november



Foxbury-instituttet - Oppgjør om søtsaker - 17. november - 30. november



Wumples ønskeliste #3 - tidsbegrenset oppdrag - 24. november - 1. desember



Season's Greetings - Skattejakt - 1. desember - 14. desember



Wumples ønskeliste nr. 4 - tidsbegrenset oppdrag - 8. desember - 15. desember



Søt høytid - Søte godbiter - 15. desember - 28. desember



Wumples ønskeliste nr. 5 - tidsbegrenset oppdrag - 22. desember - 29. desember



Nyttårsdokking og rulling - Skattejakt - 29. desember - 10. januar



Wumples ønskeliste nr. 6 - tidsbegrenset oppdrag - 1. januar - 8. januar



Wumples ønskeliste nr. 7 - tidsbegrenset oppdrag - 10. januar - 17. januar



Blogginnlegget som varsler om denne endringen, avsluttes med: "På vegne av hele Sims Mobile-teamet vil vi takke deg for at du har delt denne fantastiske reisen med oss. Vi håper du liker den siste oppdateringen, og at disse siste månedene gir alle mulighet til å fullføre prosjekter, skape minner og feire simmene sine."