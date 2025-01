The Sims og The Sims 2 gjenoppstår sammen med alle utvidelser på PC

HQ

En stor lekkasje fra SimsCommunity har avslørt at både The Sims og The Sims 2 vil bli utgitt på PC, nesten 25 år etter den opprinnelige utgivelsen. Spillene har lenge vært utilgjengelige på moderne plattformer, og vil være et flott stykke nostalgi for fans av serien, og vil inkludere alle tidligere utgitte utvidelser. Ifølge kilder vil en digital lansering finne sted neste uke, i tide til seriens 25-årsjubileum.

Det første The Sims, som ble utgitt 4. februar 2000, er uten tvil et av de mest innflytelsesrike spillene i spillhistorien, med mer enn 11,5 millioner solgte eksemplarer. Dette gjør også The Sims til et av de bestselgende PC-spillene noensinne.

Hva er dine favorittminner fra The Sims?