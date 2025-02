The Sims & The Sims 2 er nå tilgjengelig på PC

HQ

Hvis du har lengtet etter å gjenoppleve de gylne dagene til The Sims, har du flaks! The Sims og The Sims 2, sammen med et stort utvalg utvidelser, er nå offisielt tilgjengelige for PC og fullt ut spillbare på moderne datamaskiner - endelig!

Som vi tidligere har skrevet, feirer den ikoniske serien 25-årsjubileum. Som en del av festlighetene har Electronic Arts nå gitt ut The Sims Legacy Collection og The Sims 2 Legacy Collection. Dette er første gang originalspillet og oppfølgeren er tilgjengelig digitalt. Samlingene kan kjøpes via Steam, EA-appen eller Epic Games Store for henholdsvis $20 og $30, eller $40 for hele pakken.

The Sims Legacy Collection inkluderer basisspillet sammen med disse utvidelsene :





The Sims: Livin' Large



The Sims: House Party



The Sims: Hot Date



The Sims: Ferie



The Sims: Unleashed



The Sims: Superstar



The Sims: Makin' Magic



The Sims 4: Throwback Fit Kit



The Sims 2 Legacy Collection inneholder grunnspillet pluss disse utvidelsene:



The Sims 2: Universitet



The Sims 2: Natteliv



The Sims 2: Åpent for forretninger



The Sims 2: Kjæledyr



The Sims 2: Bon Voyage



The Sims 2: Årstider



The Sims 2: Fritid



The Sims 2: Apartment Life



The Sims 2: Holiday Party Pack



The Sims 2: Family Fun Stuff



The Sims 2: Glamour Life Stuff



The Sims 2: Happy Holiday Stuff



The Sims 2: Feiring! Stuff



The Sims 2: H&M Fashion Stuff



The Sims 2: Teen Style Stuff



The Sims 2: Interiørdesign for kjøkken og bad



The Sims 2: Herskapshus- og hagestoffer



The Sims 4: Grunge Revival Kit



Kort sagt, det er jul for alle Sims-fans som ønsker å gjenoppleve de gode gamle dagene! For mer informasjon om disse samlingene, sjekk ut EAs offisielle side.

Kommer du til å kjøpe The Sims og/eller The Sims 2 Legacy Collection?