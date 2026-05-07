The Sinking City 2 lanseres på PC og konsoller i løpet av sommeren

Utvikleren Frogwares har jobbet hardt med oppfølgeren til The Sinking City i lengre tid, samtidig som de har måttet håndtere konsekvensene av den pågående krigen i Ukraina, som har påvirket den ukrainske utvikleren i stor grad.

Studioet kommer nærmere og nærmere lanseringen av The Sinking City 2, og selv om det ikke er noen fast lanseringsdato i tankene ennå, blir vi nå fortalt at målet er å debutere prosjektet på PC, PS5 og Xbox Series X / S en gang i løpet av sommeren.

Denne nyheten har blitt delt sammen med en heftig ny gameplay-trailer, som viser det større fokuset på skrekk og hvordan dette passer inn i den eksisterende etterforskningsmalen som serien ble bygget rundt.

I en tale om denne retningsendringen nevnte spillregissør Alexander Gresko at målet med denne oppfølgeren var å "skape noe mer i overlevelsesskrekk-sjangeren" og at dette "sjangerskiftet har gjort det mulig for oss å virkelig vokse kreativt" mens "vi holder fast ved de etterforskende røttene vi er kjent for."

Gresko avslutter med "Vi har prioritert kamp, overlevelse og utforskning, med etterforskning som et gunstig lag for de som ønsker det aspektet av spillet. Og selvfølgelig har vi sørget for å pakke alt inn i en minneverdig, moden fortelling, som fansen vår kjenner og elsker oss for. Denne gangen er historien mer personlig for hovedpersonen vår, samtidig som vi fortsatt leverer Frogwares' karakteristiske syn på grå moral og lovecraftianske temaer."

Se den nye traileren nedenfor og følg med for mer fra The Sinking City 2, som med en planlagt lansering til sommeren, vil det sikkert ikke ta altfor lang tid før en fast dato blir gitt.