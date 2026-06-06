The Sinking City 2 lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S i august

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Hvis du nylig leste forhåndsvisningen vår og så den siste oppdateringen for Frogwares ' The Sinking City 2, kan du også være interessert i spillets opptreden på Future Games Show, hvor den offisielle utgivelsesdatoen for den kommende survival horror-tittelen ble servert til fansen.

Det er bekreftet at så snart som 18. august vil The Sinking City 2 debutere på PC, PS5 og Xbox Series X / S, og bringer med seg en utviklet formel basert på det originale spillet, men lener seg mer til en overlevelsesskrekk-type spillstruktur.

Nyheten om utgivelsesdatoen har kommet i tråd med en ny trailer for spillet som du kan se i sin helhet nedenfor.

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Men vent, det er mer! Frogwares delte også at en demo for The Sinking City 2 nå har blitt shadow-droppet og er tilgjengelig for å sjekke ut på Steam. Det er en ganske omfattende demo, en smakebit av spillet som inkluderer en times action, spesielt den første timen.

Vi blir fortalt i en pressemelding: "Demoen dekker den første timen av det fullstendige spillet og gir en tidlig titt på Frogwares' syn på overlevelsesskrekk. Det gir også den første muligheten til å møte den nye hovedpersonen, den okkulte eventyreren Calvin Rafferty, og begynne å avdekke årsakene bak hans tragiske og vanskelige reise inn i den oversvømte og Eldritch-monster-infiserte byen Arkham."

Gleder du deg til The Sinking City 2, og kommer du til å spille spillet i august? Sjekk ut massevis av nye bilder for spillet nedenfor.