The Sinking City er nå tilgjengelig på Xbox Series

Selv om de fleste nyheter om The Sinking City dessverre har vært relatert til den pågående konflikten mellom utvikleren Frogwares og utgiveren Nacon, har det også vært noen positive nyheter innimellom. Som da spillet ble tilgjengelig på PlayStation 5 i februar, for eksempel.

Nå har spillet inntatt enda en plattform. Denne gangen handler det om Xbox Series, og som du sikkert forventer byr det på 4K-grafikk, støtte for 60 bilder i sekundet samt raskere lastetider. På grunn av Nacon-konfliktene finnes det dog ingen gratis oppgraderinger til neste generasjon, og Frogwares forklarer følgende:

"Dear players, The Sinking City is out now on Xbox Series X|S and PlayStation 5 Some of you have been asking about a platform upgrade for the game from the last-gen versions, however this is sadly not possible at the moment. The Sinking City on previous and current generation of consoles have different IDs and different publishers on record.

On Xbox Series X|S and PlayStation 5, Frogwares is the developer and publisher of the title. So, due to the ongoing legal and technical situation, this game is currently not eligible for a platform upgrade. As the situation is being handled legally, it remains frozen for the time being on our side. Thank you for your understanding and ongoing support."

