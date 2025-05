The Slayer viser frem sine grønne fingre med Doom: The Dark Ages-utstilling på Chelsea Flower Show

HQ

Det er slett ikke uvanlig at videospillselskaper samarbeider med særegne partnere som en mer uortodoks måte å markedsføre og vise frem sitt nyeste verk på. Men det er kanskje lenge siden det har vært en så unaturlig sammenkobling som dagens tema.

Bethesda og id Software har bestemt seg for å lage en RHS Chelsea Flower Show -utstilling for å markere ankomsten av Doom: The Dark Ages. Jepp, det notorisk høylytte og voldelige skytespillet har ankommet den årlige fredelige og rolige hageutstillingen for å presentere en utstilling som har et middelaldertema, en fungerende bålplass, masse mørke blomster og en skiferpiedestal som forestiller Slayer selv.

Utstillingen vises fra i dag og frem til 24. mai, og du kan få et glimt av den nedenfor.

