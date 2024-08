The Smiths kunne ha blitt gjenforent i 2025

HQ

Etter at et band dannet i Manchester bestemte seg for å gjenforenes etter en splittelse, bestemte et annet seg for å prøve å gjøre det samme. The Smiths ble dannet i 1982 i Manchester, England, og produserte fire album før de splittet opp i 1987.

Morrissey, frontfiguren i The Smiths og en velkjent kontrovershandler, skrev på nettsiden sin (takk, BBC) at han hadde planer om å samle bandet igjen. Han kom til og med med et tilsynelatende lukrativt tilbud til bandkollega Johnny Marr, som bare ignorerte ham.

Fans har i flere tiår håpet at en gjenforening kunne være på trappene, men i motsetning til Oasis ser det ut til at spliden mellom The Smiths-medlemmene rett og slett er for stor. Uansett hvor sjarmerende Morrissey tror han er, kommer han til å se seg om etter en ny jobb, og så kommer han til å finne en jobb, så himmelen kan vite at han er ulykkelig nå.

Jane Simon/Shutterstock.com

Dette er en annonse: