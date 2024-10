HQ

Nå som det har gått over seks uker siden det fantastiske Astro Bot gjorde sin ankomst, skriker du kanskje etter et nytt enkelt og sjarmerende plattformspill for å fylle tiden din. I så fall er Ocellus Studios The Smurfs: Dreams en god løsning, et enkelt og herlig spill som dreier seg om alles blå favorittdyr i skogen.

For de som er nysgjerrige: The Smurfs: Dreams forteller historien om hvordan den onde Gargamel bruker en sovedrikk for å slå ut smurfekolonien og dermed angripe hjemlandsbyen deres. Som en av de eneste smurfene som unngår dette søvntrikset, må du (som en navnløs smurf) begi deg inn i drømmene til de rammede i et forsøk på å vekke dem fra marerittene og få dem tilbake til landsbyen. Dette konseptet gir utviklerne mulighet til å være svært kreative når det gjelder banedesign og miljøvalg, ettersom banene ikke er begrenset av virkeligheten, og dette strekker seg også inn i spillmekanismer, art direction, bossdesign, alt sammen for å kulminere i et ganske variert, men likevel stramt totalprodukt.

Hvert av drømmestedene er knyttet til smurfen som drømmer om det i utgangspunktet. For eksempel presenterer Baker Smurf en verden med massevis av kaker og søte godbiter, nesten som Super Mario Odysseys Luncheon Kingdom. Smurfeline, derimot, tilbyr en verden som spiller på alter ego-elementet hennes, og derfor får vi et nivå som går fra fargerikt, levende og lyst til mørkt, forskrudd og farlig. Med hver temaværld i tankene serveres det også flere nisjespillelementer, det være seg en goo-skytende blaster for å angripe fiender og påvirke miljøet, eller en lykt for å avsløre skjulte plattformer og gjøre selve plattformkjøringen enda mer kompleks. Temaverdenene og de unike spillsystemene er vanligvis høydepunktene i The Smurfs: Dreams, ettersom du blir fascinert av å oppdage hva som kommer neste gang, men bare fordi det har sine høydepunkter, betyr ikke det at det mangler sine nedturer.

Noen av nivåene og spillmekanikkene er rett og slett ikke morsomme. Forfengelighetssmurfens nivå har for eksempel en del som introduserer og spiller på stealth, der ideen er å gjemme seg for nysgjerrige blikk fordi smurfeklærne dine stikker av. Det passende navnet Operation Pants er et av de mest slitsomme og ærlig talt frustrerende nivåene i hele spillet, og det faktum at det er en dobbel dose av det, øker bare elendigheten. I tillegg til dette er det noen få overbrukte mekanikker, inkludert en der du får i oppgave å skaffe deg flere gylne blader for å komme videre. Det er ikke dårlig implementert eller frustrerende, det er rett og slett overbrukt til det punktet hvor du blir lei og trøtt hver gang det dukker opp igjen. Heldigvis oppveies det dårlige av det gode i de store designelementene, og hele samleobjekttemaet er ikke overdrevet, med de fleste nivåer som mest tilbyr fem Astral Mushrooms å oppdage og en farget Yarn også - med sistnevnte som den primære måten du låser opp kosmetikk fra Tailor Smurf ved å bruke innsamlede smurfebær som du finner i hvert nivå i huset hans på Smurf Village.

Apropos Smurf Village, det er et veldig lite oppgraderingssystem å finne her, som dreier seg om å samhandle med begrensede deler av miljøet for å gyte snarveier. Det har i utgangspunktet ingen effekt på spillingen, men det er et morsomt tillegg som gjør det litt morsommere å utforske Smurf Village hub-området.

Ved siden av den fargerike kunstretningen og det generelt varierte spilltilbudet for en tittel som tar rundt seks timer å fullføre i sin helhet, var en av de andre delene av The Smurfs: Dreams som skilte seg ut for meg, det kooperative designet. Du kan oppleve hele spillet sammen med en venn (eller en unge - det er tross alt et familiespill), og dette fungerer som en drøm siden det spilles fra en typisk isometrisk vinkel og derfor ikke krever delt skjerm. Det er en herlig samarbeidsopplevelse som ikke overvelder eller frustrerer, og er en flott måte å tilbringe noen timer på for alle som liker plattformspillets utfordringer.

Jeg vil imidlertid si at den valgte kameravinkelen kan ha sine laster. Fordi The Smurfs: Dreams er et 3D-plattformspill med en vinkel som ofte presenterer spillet fra et fjernt perspektiv, kan det være utfordrende å mestre og håndtere noen av plattformoppgavene, rett og slett fordi perspektivet spiller deg et puss. Det kan være irriterende å falle av kartet eller bli skadet av en fiende, bare fordi du har landet feil i et hopp fordi du ikke helt vet hvor du kommer til å ende opp. Merkelig nok er dette ikke ofte et problem i bosskampene, selv om dette kan skyldes at bossene har en tendens til å være ganske enkle i design og mangler utfordring.

Men til tross for noen få elementer som irriterte meg, er det ikke så mye annet å si om The Smurfs: Dreams enn at dette spillet er en hyggelig, søt, enkel og god kooperativ plattformopplevelse. Det tar ikke mye av tiden din, det vil generelt holde deg interessert med unik nivådesign og spillopplevelse, og vanskelighetsgraden og graden av utfordring betyr at det er et tilgjengelig og passende tilbud for alle aldre. Hva mer kan du ønske deg av et plattformspill?