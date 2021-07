Higer du etter litt Smurfe-action? I oktober kan du spille The Smurfs: Mission Vileaf på PC, Switch, PlayStation 4 og Xbox One. Det meddeles også at spillet slippes til...

The Smurfs: Mission Vileaf er ett av fem kommende smurfespill de neste fem årene

den 9 april 2021 klokken 13:09 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

I går annonserte Microids via et Twitter-innlegg at det kommer fem smurfespill i løpet av de kommende fem årene. Det første av disse som er blitt bekreftet heter The...